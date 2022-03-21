Польща на саміті ЄС ініціює заборону вантажоперевезень в Росію і Білорусь

Варшава підтримує заборону вантажоперевезень через Польщу в Росію та Білорусь. Однак рішення про припинення цього належить до компетенції Євросоюзу.

Також Польща вимагає ембарго на російський газ, нафту та вугілля. Про це повідомив речник уряду Пьотр Мюллер.

До теми Налаштовані рішуче: Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території

Ми винесемо це (заборону вантажоперевезень – 24 канал) на саміт Європейської Ради,

– повідомив політик.

Він пояснив, що схвалювати рішення про заборону вантажоперевезень у Росію та Білорусь лише через Польщу немає сенсу. Адже тоді ці фури поїдуть через Литву та Латвію. Тому заборону має винести весь ЄС.

Мюллер зазначив, що прикордонники уважно перевіряють всі вантажівки, які прямують в Білорусь чи Росію. Оскільки люди блокують рух вантажівок, на кордоні з Білоруссю утворилася черга у понад тисячу фур.

Це може вас зацікавити – в Україні зберігається висока загроза наступу з Білорусі: відео

Саміт країн Європейського Союзу відбудеться 24 – 25 лютого у Брюсселі.