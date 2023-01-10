Польща створить нову дивізію на кордоні з Білоруссю: як відреагували в Лукашенка
Джерело:Polskie Radio
У Польщі планують створити нову піхотну дивізію на кардоні з Білоруссю. Її оснастять південнокорейськими та американськими танками. Зауважимо, що в Білорусі вже відреагували.
1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського буде оснащена найсучаснішою технікою, яка є у польської армії. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак.
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Що відомо про нову польську дивізію
Піхотну дивізію сформують на східному кордоні Польщі. Вона діятиме переважно в Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю. Штаб дивізії планують розмістити в Цеханові в Мазовецькому воєводстві.
Підляська дивізія буде оснащена як K2, так і Abrams. Важливо максимально використати цю сучасну зброю, що вже надходить до Польщі. Перші екземпляри танків K2 уже на оснащенні Війська Польського. Abrams будуть цього 2023 року,
– підкреслив Блащак.
Зауважимо, що створення ще однієї дивізії є частиною плану збільшення польської армії зі 164 тисяч воїнів до 300 тисяч.
У Білорусі заявили про "агресивний крок"
У Білорусі вже відреагували на формування нової дивізії. Держсекретар радбезу Олександр Вольфович назвав плани Польщі "агресивним кроком щодо ОДКБ".
Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна,
– істерично заявив Вольфович.
Також він цинічно повторив пропагандистське твердження про те, що регіональне угруповання військ Росія і Білорусь розгортають начебто лише для "стратегічного стримування", а ще для "охолодження голів західних політиків".