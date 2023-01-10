Польща створить нову дивізію на кордоні з Білоруссю: як відреагували в Лукашенка

У Польщі планують створити нову піхотну дивізію на кардоні з Білоруссю. Її оснастять південнокорейськими та американськими танками. Зауважимо, що в Білорусі вже відреагували.

1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського буде оснащена найсучаснішою технікою, яка є у польської армії. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак.

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Що відомо про нову польську дивізію

Піхотну дивізію сформують на східному кордоні Польщі. Вона діятиме переважно в Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю. Штаб дивізії планують розмістити в Цеханові в Мазовецькому воєводстві.

Підляська дивізія буде оснащена як K2, так і Abrams. Важливо максимально використати цю сучасну зброю, що вже надходить до Польщі. Перші екземпляри танків K2 уже на оснащенні Війська Польського. Abrams будуть цього 2023 року,

– підкреслив Блащак.

Зауважимо, що створення ще однієї дивізії є частиною плану збільшення польської армії зі 164 тисяч воїнів до 300 тисяч.

У Білорусі заявили про "агресивний крок"

У Білорусі вже відреагували на формування нової дивізії. Держсекретар радбезу Олександр Вольфович назвав плани Польщі "агресивним кроком щодо ОДКБ".

Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна,

– істерично заявив Вольфович.

Також він цинічно повторив пропагандистське твердження про те, що регіональне угруповання військ Росія і Білорусь розгортають начебто лише для "стратегічного стримування", а ще для "охолодження голів західних політиків".