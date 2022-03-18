Польща – це мішень для Москви, – Фейгін

Війною з Україною Росія кинули виклик всій європейській цивілізації. Під удар може потрапити Польща та країни Балтії.

Водночас Кремль вже розпочав ядерний шантаж. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Сухопутні сили Росії провалилися

"Як член НАТО, Євросоюзу та країна колишнього радянського блоку (Польща – 24 канал) – однозначно є мішенню для Москви", – сказав Марк Фейгін.

Польща для росіян є викликом, оскільки як країна НАТО вона бере участь у так званому антиросійському проєкті та є мішенню для російської експансії, зазначив правозахисник.

Марк Фейгін зазначив, що Росія може почати погрожувати власне Польщі. Росіяни вже сказали: "У нас є ядерна зброя".

Сухопутними силами вже воювати не будуть, провалилися. У них всього цього нема, все залишилося в степах України. Росія хоче отримати бажане, саме погрожуючи ядерною зброєю, і говорить про це відкрито.

Марк Фейгін про загрозу Польщі: дивіться відео