Польща ухвалила законопроєкт про допомогу біженцям: умови для українців

Уряд Польщі ухвалив проєкт закону про допомогу громадянам України, які постраждали від війни. Українці, зокрема, зможуть протягом 18 місяців легально перебувати на території республіки.

Про ухвалення відповідного законопроєкту повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Чиновник зазначив, що документ передусім повинен запропонувати нормальне і звичне життя для біженців, які приїхали у Польщу з України.

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Солідарність поляків з українцями

Очільник польського уряду наголосив, що на територію республіки вже прибули понад 1 мільйон біженців з України, і їхня кількість продовжуватиме зростати.

Наші сусіди потребують нашої допомоги, однак ця допомога не може бути спонтанною. Сьогодні вона і стихійна, і організована, тому нині на засіданні Ради Міністрів ми прийняли спеціальний закон, який останніми днями у терміновому порядку розроблявся під керівництвом міністра внутрішніх справ і адміністрації,

– повідомив Моравецький.

Зазначається, що сьогодні поляки складають екзамен на солідарність, тисячі польських сімей приютили українців. Це допомогло поки що не вдаватись до створення великих таборів для біженців на території республіки, за що прем'єр-міністр Польщі подякував своїм землякам.

Що передбачає новий закон у Польщі

Матеуш Моравецький пояснив, що за новим законом для допомоги громадянам України буде створено резерв спеціального призначення, яким керуватимуть воєводи на місцях.

Крім того, ухвалений законопроєкт гарантує фінансову підтримку громадян Польщі, які надають притулок сім'ям з України. Передбачається, що виплати становитимуть 40 злотих на день протягом наступних двох місяців.

Закон також регулюватиме легальність перебування українців у Польщі. До слова, громадяни України зможуть законно перебувати у Польщі протягом 18 місяців без жодних віз і спеціальних дозволів.

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