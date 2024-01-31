Під час пресконференції у Берліні міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський закликав німецьку сторону до "творчого підходу". Він наголосив на питанні компенсації військових втрат, які Польща зазнала від рук нацистської Німеччини.

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Відшкодування втрат війни

Слід визнати, що цей запит Польщі не такий різкий, порівняно з тим, який озвучував попередній уряд. Раніше Варшава вимагала 1,3 трильйона репарацій за вторгнення та окупацію території Польщі з 1939 по 1945 рік.

Ми будемо просити німецький уряд думати "творчо" про форму компенсації цих воєнних втрат,

– сказав Сікорський.

Водночас у Берліні наполягають, що питання репарацій було вирішено десятиліття тому. Німеччина каже, що питання репарацій було закрите, коли за комуністичних часів Варшава відмовилася від будь-яких вимог.

Польща наголошує, що тоді країна перебувала під домінуванням Радянського Союзу, тому декларація була зроблена під тиском Москви та не має юридичної сили.

На зустрічі з німецьким міністром закордонних справ Анналеною Бербок не обговорювалися вимоги про репарації. Посадовиця зазначила, що "протистояння стражданням мільйонів людей, які Німеччина принесла на територію Польщі, залишається довічним завданням".

Зверніть увагу! Польща, яка в 1939 році налічувала близько 31 мільйона населення, втратила близько 6 мільйонів громадян під час нацистської окупації. Половина з них були євреї. Країна також зазнала величезних збитків у своїй промисловості, інфраструктурі та культурній спадщині.

Отже, Варшава продовжує шукати шляхи відшкодування за втрати, завдані у часи нацистської агресії. Німецька позиція полягає в тому, що це питання нібито "закрите". Новий уряд Дональда Туска сподівається на "творчий" підхід з боку Німеччини, що може відкрити двері для нових форм компенсації.

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Додамо, що Туск став новим прем'єр-міністром Польщі 13 грудня за результатами парламентських виборів у країні, які пройшли восени 2023 року. Перед ним очолював виконавчу гілку влади Матеуш Моравецький.