Во время пресс-конференции в Берлине министр иностранных дел Польши Радек Сикорский призвал немецкую сторону к "творческому подходу". Он подчеркнул вопрос компенсации военных потерь, которые Польша понесла от рук нацистской Германии.
Смотрите также "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды
Возмещение потерь войны
Следует признать, что этот запрос Польши не такой резкий по сравнению с тем, который озвучивало предыдущее правительство. Ранее Варшава требовала 1,3 триллиона репараций за вторжение и оккупацию территории Польши с 1939 по 1945 год.
Мы будем просить немецкое правительство думать "творчески" о форме компенсации этих военных потерь,
– сказал Сикорский.
В то же время в Берлине настаивают что вопрос репараций был решен десятилетия назад. Германия говорит, что вопрос репараций был закрыт когда в коммунистические времена Варшава отказалась от любых требований.
Польша отмечает, что тогда страна находилась под доминированием Советского Союза, поэтому декларация была сделана под давлением Москвы и не имеет юридической силы.
На встрече с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок не обсуждались требования о репарациях. Чиновница отметила, что "противостояние страданиям миллионов людей, которые Германия принесла на территорию Польши, остается пожизненной задачей".
Итак, Варшава продолжает искать пути возмещения за потери, причиненные во времена нацистской агрессии. Немецкая позиция заключается в том, что этот вопрос якобы "закрыт". Новое правительство Дональда Туска надеется на "творческий" подход со стороны Германии, что может открыть двери для новых форм компенсации.
Смотрите также Квоты на сахар мясо и яйца: продолжит ли ЕС беспошлинную торговлю с Украиной и на каких условиях
Добавим, что Туск стал новым премьер-министром Польши 13 декабря по результатам парламентских выборов в стране, которые прошли осенью 2023 года. Перед ним возглавлял исполнительную ветвь власти Матеуш Моравецкий.