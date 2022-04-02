Нахабний напад Росії на Україну 24 лютого змусив українців втікати від війни й шукати тимчасового прихистку в інших країнах. Найбільше виїхало до Польщі.

Число біженців в країні досягло вже майже 2,5 мільйона. Втім, уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер заявив, що Польща готова й надалі приймати українців.

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Польща все ще має резерви прийняти більше біженців з України

Так, за словами Шефернакера, наступного тижня планується внесення змін до спеціального закону про допомогу громадянам України.

Ми готові до того, щоб в разі дуже великої хвилі адаптувати такі місця, як великі спортивні та торгові зали, до розміщення біженців. Ми до цього готуємося в тих місцях, центрах, де можна це зробити, де є великий резерв,

– зауважив він.

Але, водночас уповноважений уряду у справах біженців закликав інші європейські країни готувати пропозиції допомоги українцям, які втікають від війни. Адже, як він зазначив, в Україні є ще 6 мільйонів внутрішніх біженців.

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