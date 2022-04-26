Польща вводить санкції проти Росії та Білорусі: під ударом путінські олігархи

Міністерство внутрішніх справ Польщі оголосило про введення нових санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться 35 компаній двох країни та 15 російських оліграхів, які наближені до Путіна.

Обмеження діятимуть для компаній "Газпром", "Новатек", "Лабораторія Касперського". Також для олігархів Олега Дерипаски, Михайла Фрідмана, Віктора Вексельберга та інших.

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Перший санкційний список містить 50 позицій. Це перелік російських олігархів і російських компаній, які мають бізнес-інтереси в Польщі. На "Газпром" накладуть санкції у сфері діяльності польської компанії EuropolGaz, 48% акцій якої належить "Газпрому", а також Акрон, яка володіє 20% акцій польського хімічного підприємства Azoty,

– розповів міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, в санкційному переліку також є компанії, які імпортували до Польщі російське вугілля і вугілля з Донбасу та також олігархи-власники цих компаній. Серед них – KTK Polska, Suek Polska.

Санкції для Білорусі

Міністр повідомив, що до цього списку додадуть також компанії та олігархів, які мають зв'язки з білоруським режимом. До переліку вже потрапила компанія Beloil Polska, яка імпортує з Білорусі дизельне пальне та скраплений газ.

Польща буде застосовувати до цих осіб та компаній декілька видів санкцій: замороження фінансових активів і майна цих фірм, не допускатиме до участі в державних тендерах. Підсанкційним особам зоборонять в'їзд до Польщі.

За словами Камінського, список будуть постійно поповнювати. Відповідні польські служби зараз шукають компанії, які приховують своїх кінцевих російських бенефіціарів через реєстрацію в офшорних зонах.

Санкції почнуть діяти від 26 квітня. Якщо їх будуть намагатися оминути, то компаніям загрожуватиме штраф до 20 мільйонів злотих і тюремний строк до 3 років.

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