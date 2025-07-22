МЗС Польщі просить своїх громадян якнайшвидше залишити територію Росії

МЗС Польщі закликає своїх громадян залишити територію Росії якнайшвидше. Є побоювання, що їх мобілізують.

Росія мобілізує громадян з подвійним громадянством. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому МЗС Польщі просить поляків покинути Росію?

МЗС Польщі звернулося до поляків у Росії з рекомендацією якнайшвидше покинути територію країни.



Повідомлення МЗС Польщі / Скриншот 24 Каналу

Якщо життєва, сімейна або професійна ситуація не вимагає необхідності залишатися на території цієї країни,

– йдеться в повідомленні польського МЗС.

У заяві попереджають, що Росія може примусово мобілізувати осіб з подвійним громадянством.

Нагадаємо, Росія щомісяця рекрутує орієнтовно 25 тисяч солдатів, серед них соціально незахищені верстви населення та іноземні громадяни. Путін шукає як поповнити російську армію звідусюди, бо оголошення в Росії мобілізації несе за собою ризики для його перебування при владі. Адже це викликає негативну реакцію серед російського населення.