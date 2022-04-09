Польща заморожує відносини з Угорщиною через позицію Орбана щодо трагедії в Бучі

Польський уряд заморожує свої відносини з Угорщиною. Віцепрем'єр країни Ярослав Качинський порадив прем'єру Угорщини Віктору Орбану сходити до офтальмолога, якщо той не бачить звірств росіян у Бучі.

Ярослав Качинський жорстко розкритикував Віктора Орбана, який відмовився засудити Росію за її звірства на Київщині, зокрема в Бучі. Лідер правлячої партії Польщі наголосив, що дії угорського прем'єра можуть мати серйозні наслідки для відносин Польщі та Угорщини.

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Відновлення відносин можливе лише після зміни позиції Орбана

Ярослав Качинський наголосив, що Польща відновить свої відносини з Угорщиною лише тоді, коли Віктор Орбан змінить свою позицію щодо дій Росії. Крім того, лідер правлячої партії Польщі порадив главі угорського уряду сходити до офтальмолога.

Орбану потрібен офтальмолог, щоб побачити Бучу. Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок щодо війни в Україні,

– заявив Качинський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський напередодні в інтерв'ю зазявив, що один із лідерів ЄС просив доказів правдивості того, що трапилося у Бучі. За даними джерел 24 каналу, це був саме Віктор Орбан.

Прем'єр Угорщини відомий своєю дивною позицією щодо війни в Україні – країна виступає проти санкцій на російські нафту та газ, забороняє своєю територією перевозити зброю для нашої держави. Після перемоги на виборах Віктор Орбан заявив, що одним із його "опонентів" був президент Володимир Зеленський, за що його розкритикувало українське МЗС,

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