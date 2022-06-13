Польща збудувала перші 140 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Польща оцінила ризики, яка несе для країни Білорусь, і побудували на кордоні вже 140 кілометрів стіни.

Польща вирішила збудувати стіну на кордоні з Білоруссю у 2021 році. Роботи розпочалися 25 січня 2022 року. Наразі встановили металеві блоки протяжністю 140 кілометрів. Їх висота – 5,5 метрів. Цей бар'єр оснащений також датчиками руху та камерами відеоспостереження.

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Тепер польська прикордонна служба має встановити електронні шлагбауми. Відтак загальна протяжність нової огорожі становитиме 187 кілометрів. Сам кордон між Польщею та Білоруссю становить майже 400 кілометрів.

Закінчити всі роботи планують до кінця червня 2022 року.

Бюджет, виділений на реалізацію цього проєкту, становить 366 мільйонів євро. Лише вартість будівництво фізичного бар'єра між Польщею та Білоруссю становить 1,5 мільярда злотих (понад 325,5 мільйона євро). На технічні пристрої виділять 115 мільйонів злотих (понад 24 мільйони євро).

На самі металеві бар'єри витратили 50 тисяч тонн сталі.

Чому Польща будує стіну на кордоні з Білоруссю

Будувати стіну на кордоні між двома країнами в Польщі вирішили після міграційної кризи, яку спровокувала Білорусь. Влітку 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки. Усі вони намагалися потрапити до Європейського Союзу. Тоді в деякі дні фіксували до 1500 спроб нелегально перетнути кордон.

Під час цієї міграційної кризи Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан. До кордонів були направлені війська, які й стримували навалу біженців.

Найбільша атака відбулася 16 листопада, коли групою мігрантів керував безпосередньо на місці заступник керівника державного прикордонного комітету Білорусі Роман Подлінєв. Його особу вдалося встановити за фотографіями з місця подій.

Спровокувала цю міграційну кризу влада Білорусі, яка безперешкодно давала можливість людям добиратися до кордонів з країнами ЄС. Там вони розміщувалися в таборах, звідки й намагалися втекти до Європейського Союзу.

В Євросоюзі вважають, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мстився за санкції, які наклали на нього через встановлення диктатури в країні.

Попри будівництво стіни, нелегальні мігранти й далі щодня намагаються потрапити до Польщі зі сторони Білорусі. Лише 12 червня польським прикордонникам вдалося затримати 15 мігрантів з Кот-д'Івуару, Камеруну та Конго на кордоні з Білоруссю.

Дивіться відео про стіну на кордоні Польщі та Білорусі