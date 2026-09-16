На кордоні Польщі з Україною зводять фортифікації: у ДПСУ пояснили, чи будуть зміни

Польща розпочала розгортання додаткових військових підрозділів та зведення оборонної інфраструктури біля кордону з Україною. Такі заходи викликали чимало запитань щодо можливого ускладнення руху через прикордонні пункти.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів 24 Каналу, як зведення нових фортифікацій вплине на перетин кордону цивільними громадянами.

Польща посилює кордон

У Варшаві занепокоєні можливими ризиками через регулярні російські повітряні удари по прикордонній інфраструктурі України. Зокрема, після обстрілів поблизу пункту пропуску "Ягодин" польська сторона оцінює загрозу потрапляння російських безпілотників на свою територію.

Після того, як Росія вдарила по прикордонню, польська сторона заявила, що це великий ризик, у тому числі й для Польщі самої. Вони оцінюють для себе ту загрозу, яка може йти під час таких повітряних ударів Росії. І не виключено, що ці повітряні засоби можуть залетіти на територію Польщі,

– зазначив Демченко.

Про вплив польських фортифікаційних робіт на рух через кордон: дивіться відео

Чи зміниться робота пунктів пропуску

У ДПСУ запевнили, що розбудова спостережно-охоронних постів та залучення інженерних полків Польщі не мають завадити руху пасажирів і транспорту. Всі прикордонні переходи продовжують функціонувати у звичайному режимі. За словами Демченка, станом на зараз жодних офіційних застережень про сповільнення пропускних операцій від польської сторони не надходило.

Я більш ніж впевнений, що ті кроки, які планує зробити Польща, вони ніяким чином не впливатимуть на пропускну спроможність нашого спільного кордону,

– наголосив Демченко.

Варто додати, що Польща планує посилити охорону біля пунктів "Дорогуськ", "Медика" та "Корчова". Військові допомагають облаштовувати поблизу спостережні пости.

Нагадаємо, що з 20 вересня 2026 року на пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочнеться реконструкція цього напрямку. Тому до листопада 2027-го його рух автобусів ним буде призупинений, а потік транспорту перенаправлятимуть на інші пункти пропуску.