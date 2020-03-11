Польща – близько, – Садовий про запровадження карантину через коронавірус у Львові

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що рішення щодо запровадження карантину у Львові є на часі.

Як пояснив міський голова Львова під час брифінгу, подібною є ситуація у багатьох країнах світу. Зокрема, карантин вводять сусіди України – поляки.

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Вони його запроваджують з понеділка, 16 березня. А від Львова до Польщі відстань становить 60 кілометрів. Тому я вважаю, що це рішення є на часі,

– заявив Садовий.

Щоправда, за його словами, у Львові карантин матиме певну специфіку. До прикладу, до кінця поточного тижня, до 13 грудня, садочки тут працюватимуть. Мер каже, довелося вдатися до такого кроку, оскільки не всі дорослі мають можливість одразу забрати своїх дітей додому та забезпечити над ними належний догляд у робочий час.

"Ми достатньо оперативно ухвалюватимемо всі рішення, в разі чого вноситимемо ті чи інші коригування", – додав Садовий.

Також Садовий розповів, що наразі сполучення Львова з Італією та Ізраїлем скасовано. Також існують певні обмеження у решті європейських напрямків. Щодо закриття пунктів пропуску, то це компетенція уряду.

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11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня, однак остаточне слово – за місцевими та обласними адміністраціями. Наразі карантин запровадили в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також у Києві, Львові та Одесі.

Український прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що епідемії коронавірусу Україні не уникнути. Більше того, в Україні вже зафіксували перший випадок зараження (у Чернівцях). Тому уряд не хоче чекати на зростання кількості хворих, а має намір максимально захистити всіх українців.

Що передбачає карантин в Україні

До 1 червня мають заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

(де заплановано участь 200 та більше осіб), а також у школах, університетах і дитсадках. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності , як засідання Верховної та обласних рад.

, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу