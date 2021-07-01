Шукали кілька днів: у Польщі знайшли тіло українки у річці

У ріці Равка, що у населеному пункті Кужешин, польські рятувальники виявили тіло загиблої українки. 36-річна жінка зникла ще 27 червня.

Роботодавиця, в якої працювала українка, звернулася до поліції лише на другий день після зникнення.

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За останніми даними, українка 27 червня після обіду пішла на річку Равка, але так і не повернулася. Її шукали рятувальники та правоохоронці, зокрема із залученням гелікоптера. Під час пошуків у воді побачили жінку.

Коли її тіло дістали на берег, слідчі встановили, що вона вже була мертвою. Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

Місто Кужешин, де сталася трагедія: карта

Сумна статистика

Протягом 2020 року у Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України. А у 2019 році у Польщі обірвалося життя 619 українців.