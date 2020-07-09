У Польщі взяли під варту на 3 місяці 2 громадян України, яких підозрюють у кількох крадіжках на будівництві. Зокрема, 24-річного та 28-річного українців підозрюють у крадіжці обладнання з контейнера на ділянці, де відбувається будівництво.

Яких збитків завдали зловмисники

Зловмисники вибили вікно, проникли всередину та викрали майно на суму близько 30 тисяч злотих. Поліція швидко встановила ймовірних причетних до крадіжки та місце їхнього перебування, розповіла представниця поліції Варшави Марта Суловська, повідомляє RMF24.

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Обшуки у ймовірних крадіїв

Правоохоронці з'явилися з обшуками у квартиру, де проживали українці. Чоловіки сказали, що нічого не знають про крадіжку.

Під час обшуку в помешканні правоохоронці знайшли кілька доз марихуани та психотропну речовину. Виявили також валізу з елементами професійного звукового обладнання, походження якого чоловіки не змогли пояснити. В автомобілі українців знайшли ломи і плоскогубці, які зловмисники могли використовуватися для зламу.

Що загрожує зловмисникам

Згодом поліція з'ясувала, що чоловіки можуть бути причетні і до інших крадіжок майна. Загальна сума викраденого – близько 68 тисяч злотих.

24-річному українцеві висувають звинувачення у пограбуванні та крадіжці, а 28-річному – також у зберіганні наркотичних і психотропних речовин.

Суд взяв чоловіків під варту на 3 місяці. Якщо їхню провину доведуть, українцям загрожує до 10 років ув’язнення.