У Польщі автобус з дітьми влетів у військову машину: п'ятеро постраждалих
Джерело:RMF24
Автобус з дітьми в'їхав у військовий автомобіль. У автобусі їхало 7 дітей віком з 11 до 15 років. Більшість з них постраждали.
Аварія трапилась 5 липня на шляху між Зеленою Гурою та містом Нова Суль, що у Польщі. Попередньо відомо, що травми отримали 5 дітей.
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Автобус з дітьми в'їхав в авто
У автобусі їхало 8 людей – 7 дітей та один дорослий. Всі діти віком від 11 до 15 років.
Попередньо відомо, що транспорт з дітьми в'їхав у машину, що була останньою в колоні військової техніки. На момент аварії військова машина стояла на узбіччі.
Травмувалось 5 дітей
У результаті зіткнення постраждали 5 дітей. Найважче травмована 12-річна дівчинка – вона була без свідомості. Дитину гелікоптером доправили в лікарню. Іншим 4 дітям медики надали першу допомогу на місці аварії та скерували їх в лікарню для обстеження.
Постраждалу 12-річну дівчину гелікоптером доправили в лікарню / Фото RMF24
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