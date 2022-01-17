У Польщі чоловік з мачете напав на людей: є постраждалі

У польському місті Торунь чоловік з мачете посеред вулиці поранив перехожих. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Перехожий залишився без пальця

Інцидент трапився зранку 17 січня. Відомо, що нападник – 21-річний чоловік.

До теми Йшов пішки на роботу до Польщі через гори: на Закарпатті затримали українця

За попередніми даними, зловмисник перебував під наркотиками. Наразі відомо про 3 постраждалих: в одного чоловіка порізане обличчя, а інший потерпілий залишився без пальця. Їх відвезли до відділення швидкої медичної допомоги.

Поліцеські затримали нападника за допомогою електрошокера. Наразі він перебуває у СІЗО, а правоохоронці готують для нього обвинувачення.

У Польщі вбили українця

У новорічну ніч у Польщі перехожі знайшли вбитого українця із серйозною травмою голови й одразу зателефонували у поліцію. Відомо, що 47-річний громадянин України святкував Новий рік у компанії земляків, росіян, білорусів та індонезійців. Усі вони були дуже п'яні, тому не змогли одразу дати свідчення правоохоронцям.

Наразі поліцейські вважають, що українця вбили. 12 людей, з якими він відзначав свято, затримали.

До речі, 11 жовтня 2021 року у хостелі в Стараховіцах виявили непритомну 51-річну жінку з України. Її намагалися врятувати медики, однак було марно. Наразі причина смерті українки невідома.