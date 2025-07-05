Вимагав у поліції сигарети "у м'якій упаковці": у Варшаві чоловік узяв таксиста у заручники

У польській столиці 31-річний чоловік намагався взяти в заручники таксиста і вимагав у правоохоронців гроші та сигарети. Його затримали у п'ятницю, 4 липня.

Наразі він перебуває в психіатричній лікарні слідчого ізолятора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію варшавської дільниці Середмістя.

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Що відомо про затримання нападника

У поліції повідомили, що у Варшаві 31-річний чоловік викликав таксі за допомогою застосунку. Під час поїздки він приставив водієві ножа до шиї та живота. Водієм виявився 32-річний громадянин Білорусі.

За словами правоохоронців, уже після цього нападник зателефонував на номер екстреної служби 112, вимагаючи у них "викуп у розмірі 100 тисяч злотих та пачку сигарет "у м'якій упаковці".

У цій ситуації оператор служби екстреної допомоги 112 продемонстрував професіоналізм. Протягом кількох хвилин він розмовляв з викрадачем. Водночас він передавав інформацію службам,

– ідеться у повідомленні.

Згодом нападника оточила поліція, після чого він здався. Зловмиснику оголосили звинувачення у захопленні заручника з особливим знущанням, розбійному пограбуванні та заподіянні тілесних ушкоджень.

Суд задовольнив клопотання варшавської районної прокуратури Середмістя, застосувавши запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

До слова, раніше повідомлялося, що у Польщі затримали злочинну групу, яка викрадала мігрантів, а потім вимагала від них викуп у Польщі та Латвії. Членами групи були українці, які перебували на території Польщі легально.