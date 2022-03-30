У Польщі хочуть ядерну зброю, бо війна може вийти за межі України

Польщі варто було б задля безпеки мати власний арсенал ядерної зброї. Адже війна може вийти за межі України.

Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр з питань безпеки Польщі Ярослав Качинський. Проте він одразу додав, що це лише його бажання як громадянина.

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Качинський вважає, що країна з великою та добре озброєною армією є безпечною країною. Проте наразі надбання ядерного арсеналу, ймовірно, не буде.

Як громадянин я можу сказати, що хотів би, щоб Польща мала ядерну зброю. Як відповідальний політик, я маю оцінити цю ідею як нереальну,

– сказав віцепрем'єр-міністр.

Також він висловився щодо допомоги Україні. Качинський акцентував на тому, що необхідно посилити санкції проти Росії. Також політик вважає за потрібне "атакувати" те, що може завдати максимальної шкоди Росії – купівлю нафти й відкритість портів.

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