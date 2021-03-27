"Якщо не побачимо зміни": у Польщі через важку епідемситуацію можуть ввести комендантську годину

У Польщі на тлі погіршення ситуації з коронавірусом можуть посилити карантинні обмеження. Зокрема уряд розглядає питання введення комендантської години.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що ситуація у країні критична. За його словами, влада розглядає різні сценарії – від оптимістичних до вкрай песимістичних.

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Якщо через тиждень – півтора не побачимо зміни тенденції (у захворюваності, – 24 канал), нам точно доведеться розглядати такий варіант (комендантську годину, – 24 канал),

– сказав глава МОЗ.

Він зазначив, що серед лідерів за темпами зараження COVID-19 є Сілезьке воєводство. Там вже почали підготовку для перевезення важких хворих у регіони, де лікарні завантажені менше.

Окрім цього, Адам Недзельський спрогнозував, що пік третьої хвилі коронавірусу варто очікувати на Великдень.

Ситуація з коронавірусом у Польщі: що відомо

Станом на 27 березня у Польщі 2 мільйони 222 тисячі людей захворіли на коронавірус.

Перемогти хворобу вдалося 1 мільйону 775 тисячам пацієнтів. Померли від інфекції понад 50 тисяч громадян.

Протягом минулої доби, 26 березня, COVID-19 виявили у 31 757 осіб.