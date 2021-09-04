У Польщі обурились "повчанням ЄС про демократію"

Польща досі не отримала мільярд євро від ЄС через нібито проблеми з верховенством права. Поляки обурилися цим висловлюванням та різко відповіли керівництву Євросоюзу.

Позицію Польщі озвучив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Він підкреслив, що ніхто не має права читати лекції його країні про демократію.

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Моравецький зауважив, що Польща має дуже довгу і благородну історію боротьби з усіма видами тоталітаризму і деспотами.

Ми боролися за верховенство права і демократію в жахливі роки комунізму, але у нас набагато давніші традиції демократії, і ми не хочемо, щоб хто-небудь в Західній Європі розповідав, що таке демократія, що таке верховенство права, тому що нам видніше,

– додав польський прем'єр.

Що стало на заваді фінансової допомоги Польщі

Додамо, що ЄС мав виділити мільярд євро Польщі для відновлення після пандемії. Однак на заваді цього став судовий процес щодо верховенства права.

Раніше цього року Моравецький звернувся до Конституційного суду країни з проханням вирішити, що має переважну силу у Польщі: польська Конституція чи право ЄС. Суд відклав винесення рішення, наступне засідання призначене на 22 вересня.