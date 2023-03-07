У Польщі під час демонтажу будівлі впало тіло, загорнуте в килим

Під час демонтажних робіт на території електростанції Стальова Воля у Польщі обвалилася стеля, додолу впав килим. У ньому були загорнуті рештки людини.

Жахливу знахідку виявили на вулиці Вонська в маєтку Енергетик, на території електростанції Стальова Воля.

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У килимі були людські рештки

На початку лютого на ТЕЦ Стальова Воля зносили будівлю, що не використовувалася, під якою проходили теплопроводи. Під час демонтажу в один момент обвалилося перекриття горища, з якого щось впало. Коли робітники підійшли ближче, виявилося, що це килим із кістками.

Роботи припинили, на місце викликали поліцію та прокуратуру. Підтверджено, що це останки людини.

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Решти могли лежати на горищі близько 10 років

За оцінками експертів, час оголення кісток близько 10 років. На місці знахідки не виявили жодних документів чи предметів, які б дозволяли провести впізнання.

Поки що не вдалося встановити особисті дані загиблого, повідомив голова окружної прокуратури Стальової Волі Адам Черп'ятка.

Посттравматичних змін на кістках, які б свідчили про причетність третіх осіб, не було,

– зазначив Адам Черп'ятка.