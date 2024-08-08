У Польщі померла 26-річна українка: тіло не віддають сестрі без грошей

У Польщі сестрі не віддають тіло 26-річної українки. Спочатку родичі повинні сплатити за послуги перевезення тіла, а сума є непосильною для родини.

У Польщі від раку померла 26-річна українка Марина Остапчук. За кордон вона виїхала разом із багатодітною сестрою після початку повномасштабної війни у 2022 році. \

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Хвороба швидко прогресувала

Ольга Остапчук розповіла, що сестра допомагала їй доглядати п’ятьох дітей. Батьки Ольги й Марини померли, коли вони були дітьми. За її словами, за пів року життя у Польщі помітили, що вона різко почала худнути і болів живіт.

Ми звернулися до лікарні. Їй поставили страшний діагноз – рак матки. Хвороба почала дуже прогресувати,

– поділилась Ольга.

Жінка також розповіла, що не розуміла, що робити, коли сестра раптово померла за кордоном. Вона знайшла в інтернеті компанію, яка надає міжнародні ритуальні послуги і послуги з перевезення померлих. Доправити тіло до України коштує 1 900 євро (84,5 тисячі гривень).

За словами Ольги, сума є непосильною для родини. У компанії спробували допомогти зібрати кошти і відкрили збір, але зібрати таким чином вдалося лише 20 злотих (200 гривень).

Марина померла 31 липня, однак її тіло досі не можуть забрати. Сестра просить про допомогу небайдужих. Зібрати залишилось 25 тисяч гривень.

Номер картки для допомоги: 5167 8032 6951 1429