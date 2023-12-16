28-річна українка померла у Польщі після пологів: правоохоронці розпочали слідство

Трагічний інцидент стався у польському Кротошині. Там після пологів померла 28-річна українка.

Про це місцевим ЗМІ розповів пресофіцер поліції Кротошина Пьотр Щепаняк. За його словами, трагічний випадок стався на початку цього тижня.

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Що відомо про загибель українки

Він зазначив, що жінка поступила до гінекологічного відділення. На той момент вона була на 33 тижні вагітності. До лікарні її відвіз чоловік, адже українка погано себе почувала.

Медики провели обстеження, після чого вирішили, що необхідно провести кесарів розтин, щоб прийняти пологи. На жаль, через кілька годин після операції 28-річна українка померла.

Слід зазначити, що лікарня про випадок не сповістила ані поліції, ані прокуратурі. Правда, медики посилалися на закон "Про охорону здоров'я". Згідно з ним, про смерть мали сповістити лише найближчих рідних.

Якщо настала смерть пацієнта, особу якого неможливо встановити, або в ситуації, коли лікар, який констатує смерть, підозрює, що вона настала внаслідок заборонених дій, то необхідно повідомити поліцію і прокуратуру,

– наголосив прокурор Кшиштоф Буковецький.

Він додав, що якщо лікар, котрий констатував смерть, до вищезгаданого висновку не дійшов, то про це вже повідомляють уповноважених осіб.

Звернімо увагу, що дитину перевели до лікарні в Острові до неонатологічного відділення. У неї були симптоми гіпоксії.

Інші деталі інциденту

Речник Окружної прокуратури в Острові Великопольському Мацей Мелер розповів Укрінформу, що трагедія сталася 13 грудня. Він зазначив, що до шпиталю 28-річну українку, 1995 року народження, прийняли 11 грудня.

Йдеться про смерть молодої жінки, яка була вагітною. Такого роду справи завжди є резонансними у суспільстві… Завданням прокуратури – з'ясування, якими були причини цієї трагічної події,

– повідомив прокурор.

Зі свого боку прокуратура запросила надати документи з різних відділів лікарні. А також провести допити свідків і розпорядилась провести судово-медичну експертизу.

Уже створили групу експертів. Її задача – вивчати лікарську документацію, щоб з'ясувати, чи правильними були дії медиків. Саму судово-медичну експертизу мають провести 18 грудня.