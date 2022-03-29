У Польщі більше немає вимог до в'їзду, запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу. Обмеження повністю скасували з 28 березня.

Про це повідомила польська прикордонна служба.

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У Польщі повністю скасували COVID-обмеження на в'їзд

Відтепер при перетині кордону з Польщею не будуть вимагати показувати свідоцтво про щеплення, здавати аналізи на COVID та проходити карантин.

Також більше необов'язково носити захисні маски – за їхню відсутність не штрафуватимуть.

Крім того, скасували карантин для людей, які живуть з інфікованими. Зняття цих обмежень знаменує собою символічний кінець пандемії коронавірусу в Польщі.

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