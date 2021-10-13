У Польщі прикордонники затримали 2 українців, які допомагали нелегалам з Білорусі
Джерело:Polskie Radio
Польські прикордонники затримали двох громадян України та двох громадян Сирії. Вони допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.
Чоловіків, які порушили закон, спіймали 12 жовтня працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі.
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У Польщі затримали 2 українців
Серед затриманих, є двоє українців, а також двоє громадян Сирії із німецькими посвідками на проживання. Усі вони допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.
Від початку 2021 року працівники цього відділу затримали 250 людей, серед яких були й громадяни України, які "допомагали" білорусам перетинати кордон.
До слова, протягом 12 жовтня зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Усі спроби правоохоронці зірвали.
Як Польща бореться з нелегалами
- Через масовий потік мігрантів з території Білорусі у Польщі планують побудувати на кордоні паркан. Відповідний законопроєкт вже ухвалив польський парламент.
- Крім того, з 2 вересня у зв'язку з міграційним тиском режиму Олександра Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах ввели надзвичайний стан. 1 жовтня президент Анджей Дуда продовжив його ще на 60 днів.