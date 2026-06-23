Це надовго: політолог пояснив, як Україні треба поводитись під час кризи відносин із Польщею

В Гданську 25 – 26 червня відбудеться URC-2026 – конференція з відновлення України, де нашу країну представлятиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Цього року захід відбудеться на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою.

Політолог Володимир Фесенко припустив у розмові з 24 Каналом, чи відобразиться криза між Україною та Польщею на проведенні URC-2026. Також він спрогнозував, до яких наслідків може призвести конфлікт між сусідніми країнами.

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Чи можуть ще погіршитися відносини між Україною та Польщею?

Фесенко відзначив, що президент Польщі Кароль Навроцький налаштований на продовження конфронтації. Проте поки уряд прем'єр-міністра Дональда Туска при владі, Україна може розраховувати на утримання хоча б певних конструктивних відносин з Польщею.

Проте, на превеликий жаль, ця криза, яка зараз проявилася у відносинах між Україною і Польщею, – надовго,

– зауважив він.

Однак ситуація може ще погіршитися, якщо на наступних парламентських виборах, які мають відбутися у 2027 році, переможе партія Навроцького. Всередині неї зараз доволі сильно проявляються критичні настрої щодо України. А буде, на думку політолога, ще гірше, якщо в коаліції з нею з'явиться партія "Конфедерація", яка відзначається агресивними антиукраїнськими настроями.

Він нагадав, що захід URC – це щорічна конференція, яку організують наші партнери. Рушійна сила цього заходу – Європейський Союз. До речі, проведення цієї конференції в Гданську було ініціативою саме польського уряду. І для України важливо підтвердити налаштованість на партнерські відносини з Польщею, попри демарші Навроцького.

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Є ще один важливий момент. Польща, як зазначив Фесенко, де-факто є парламентсько-президентською республікою, і ключову роль в системі влади в країні відіграє саме уряд. Головною фігурою, зокрема, в здійсненні зовнішньої політики є прем'єр-міністр, а президент – обмежений в своїх повноваженнях. Водночас він – впливова фігура, є верховним головнокомандувачем, має певні функції у відносинах з парламентом. Але все ж таки у нього менше повноважень, ніж, наприклад, в українського президента.

"Тому Україні потрібно зберігати партнерські відносини з польським урядом, з Польщею як країною. Тому що, попри нинішню ситуацію, в Польщі є багато друзів України", – відзначив політолог.

ЄС може відіграти свою роль у розв'язання кризи між Україною та Польщею

Крім того, конференція у Варшаві більшою мірою має політичне значення для визначення конкретних форм допомоги Україні саме в поточній ситуації. Але, на його думку, чекати чогось надзвичайного від неї не варто.

Головне зараз, враховуючи саме нинішню напругу в відносинах між Україною і Польщею, забезпечити те, щоб конференція пройшла спокійно, а також уникнути антиукраїнських провокацій. Важливо, щоб окремі політики не використали цей захід для того, щоб здійснити якісь демарші проти України,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Він додав, що у розв'язанні конфлікту між Києвом та Варшавою має відіграти свою роль Європейський Союз. Тому що варто зробити все можливе для того, щоб уникнути політичної конфронтації навколо конференції у Гданську.

Нагадаємо, що президента Польщі Кароля Навроцького не було запрошено на "Конференцію з відновлення України" у Гданську. І саме тому він не візьме участь у її роботі. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що конференція проходитиме на території Польщі, тому це внутрішньопольське питання. Адже Києву "некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід у польському ж місті".