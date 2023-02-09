У Польщі під час бійки загинули українці: ще дві жінки поранені

На півночі Польщі у місті Бидгощ стався конфлік, внаслідок якого загинули українці. Тепер усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Так, конфлікт стався між кількома українцями. Через це загинули двоє чоловіків, а дві жінки – отримали поранення.

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У Польщі в бійці загинули двоє українців

Як розповіла речниця поліції Куявсько-Поморського воєводства Моніка Хлебіч, усі учасники конфлікту є громадянами України.

7 лютого поліції стало відомо про сварку в одній з квартир. На місці події правоохоронці знайшли непритомну 25-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями, а також двох мертвих чоловіків 22 і 25 років, та поранену 71-річну жінку. Окрім цього, у квартирі перебували дівчатка 3 та 5 років – вони не постраждали.

Як виявилось, у квартирі сталася бійка чоловіків через ревнощі. 25-річний чоловік увійшов до квартири, де перебували його колишня дружина з дітьми, її 22-річний співмешканець, а також 71-річна бабуся жінки.

У підсумку обидва чоловіки загинули, а жінки – отримали поранення. Їх відправили до лікарні, стан однієї з них – дуже тяжкий.

Наразі усі обставини трагедії з’ясовують.

У Польщі напали на родину з України

У Любліні на українську родину напали два громадяни Польщі. Зловмисники побили підлітка, штовхали вагітну дівчину та нецензурно лаялися.

До того ж зловмисники скандували: "Геть з Польщі".

У підсумку нападники втекли, проте постраждалі встигли зробити фото, завдяки яким поліція швидко знайшла їх. Ними виявилися 25-річний та 30-річний мешканці Люблінського воєводства.