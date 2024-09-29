Жоден не мав водійських прав: у Польщі троє підлітків потрапили у серйозну ДТП

У польському селі Скшинець у Люблінському воєводстві 28 вересня сталася аварія. Внаслідок ДТП троє підлітків 15, 16 та 17 років зазнали серйозних травм.

За словами журналістів, аварія сталася у суботу ввечері, близько 22:00. Про це повідомило польське видання RMF24.

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Троє підлітків потрапили в страшну аварію

Зазначається, що водій автомобіля Audi на прямій ділянці дороги з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося.

В момент аварії в салоні автомобіля перебували 17-річний хлопець і дві дівчини віком 15 і 16 років. Після ДТП всі вони були доставлені в лікарню з "дуже серйозними травмами".

Ми з'ясовуємо, хто був за кермом і чому водій не впорався з керуванням. Жоден з учасників не мав водійських прав. У всіх узята кров на аналіз на вміст алкоголю і наркотиків,

– повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, тиждень тому в Польщі в ДТП потрапив автобус, який перевозив юнацьку футбольну команду. У результаті аварії загинули двоє людей, зокрема, тренер. Ще щонайменше 18 людей – зазнали поранень.