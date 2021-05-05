Переполох в польському аеропорту: українку не впустили на літак через жарт про вибухівку

У польському Ґданську невдалий жарт громадянки України завершився неабияким переполохом. Жінка пожартувала в аеропорту, що начебто в її багажі є бомба. На летовище викликали вибухотехніків.

Інцидент стався в аеропорту імені Леха Валенси. Пасажирка якраз проходила контроль перед рейсом.

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Жінка сказала, що в неї в багажі є бомба

Саме тоді 40-річна жінка вирішила пожартувати. На питання щодо свого багажу вона сказала, що у ньому – бомба.

Поляки почуття гумору українки не оцінили. На летовище прибули вибухотехніки, які й зайнялись перевіркою валіз. Нічого схожого на вибухівку не знайшли.

Жінку оштрафували на 500 злотих

Отож жінку оштрафували на 500 злотих, а це близько 3 500 гривень. Також нашій громадянці не вдалось потрапити на літак.

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Раніше в аеропорті затримували п'яного поляка

Зазначимо, що за останні дні це не перший інцидент в ґданському аеропорту. Так, 34-річний поляк був, м'яко кажучи, нетверезий, отож його зняли з круїзу. Тоді чоловік намагався потрапити на літак. Для того, аби втихомирити неспокійного пасажира, викликали співробітників спецгрупи втручання. Тест виявив у крові поляка 2,5 проміле алкоголю. Отож його відправили до лікарні.