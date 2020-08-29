Польська влада наголосила, заяви Лукашенка про те, що нібито Польща має намір забрати у Білорусі Гродненську область, – це брехня та пропаганда. Перед тим МЗС Польщі викликало до себе білоруського посла.

Яка реакція Польщі

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський назвав заяви Лукашенка неприйнятними. Про це він сказав в ефірі Польського радіо.

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Він зазначив, що Польща спростувала закиди білоруського президента. Також Щерський закликав польських політиків зважувати слова, адже вони можуть бути використані поза контекстом та проти Польщі.

Лукашенко зміцнює свою позицію, спираючись на можливість російської інтервенції, і чітко намагається відрізати Білорусь від Заходу, а на захід від Білорусі є Польща,

— заявив Щерський.

Глава Канцелярії президента Польщі сказав, що першочерговим завданням для Варшави є захист польської національної меншини в Білорусі. Польський уряд зробить все, аби вона не стала жертвою внутрішньополітичного конфлікту у країні.

Що цьому передувало