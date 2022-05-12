У Польщі випустили поштові марки з зображенням Володимира Зеленського

Марки із зображенням Президента України Володимира Зеленського випустили у Польщі. Автором ідеї став краківський депутат Лукаш Вантух. Тираж марок обмежений, а виручені з них кошти відправлять на гуманітарну допомогу Україні.

Про таку ініціативу розповіли в UAinKrakow з посиланням на сторінку депутата міськради у фейсбуці. Зазначається, що аналогів польської марки із зображенням Зеленського немає в цілому світі.

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Лукаш Вантух розповів, що марки надрукували обмеженим тиражем: 99 листів, а на кожному листі по 9 марок. Повідомляється, що вартувати одна марка буде 500 злотих. Депутат зазначив, що така ціна буде лише кілька днів, згодом вона буде лише збільшуватись.

Марки із зображенням Володимира Зеленського / фото Лукаша Вантуха

Всі виручені кошти з продаж марок відправлять на гуманітарну допомогу Україні.

Краківський депутат поділився історією, як йому прийшла ідея створити унікальну марку. Він задумався, у який спосіб можна допомогти Україні. Все сталося раптово: одного дня, три тижні тому, лежачи ввечері у ванні, після десятків аналізів, раптом, звідкись, у Лукаша Вантуха з'явилась думка: чому б не надрукувати свої марки?

Таке рішення стало дуже вданим, оскільки за добу марки із зображенням Зеленського розлетілися немов "гарячі пиріжки".

Один пакунок з польськими марками відправили до Львова, меру міста Андрію Садовому.

Польські преставники передають марки преставницям Львова / фото Голос України

"Першу листівку з новою маркою наші друзі з Польщі відправили надзвичайному і повноважному послу Росії в Польщі Сергію Андреєву. Текст на листівці лаконічний, але красномовний: "Доброго вечора, ми з України!" – розповіли у Львіській міській раді.

Лист послу Росії в Польщі Сергію Андреєву / фото Лукаша Вантуха

Зокрема, Лукаш планує приїхати в Україну наприкінці травня. Він прагне особисто передати марки меру столиці Віталію Кличку та президенту України Зеленському.

Креативні ідеї Лукаша Вантуха

Краківський депутат щоразу показує свій творчий підхід до підтримки Украни. До прикладу, чоловік напередодні побував в Одесі, де набрав у бутилки води з Чорного моря. Згодом він повернувся у Польщу та продавав їх по 100 – 200 злотих за одну пляшчину. Вторговані кошта Вантух витратив на спальні мішки для українських військових.

Укрпошта планує випустити марку з літаком "Мрія"

Укрпошта анонсувала випуск марки із зображенням найбільшого у світі українського літака Ан-225 "Мрія" у червні.

Малюнок з літаком Ан-225 "Мрія" намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Його вибрали переможцем у конкурсі "Що для мене Україна?" від Укрпошти.

Дівчинка зобразила могутній літак, який прямує до зірок, а поруч з ним ще два літаки, на одному з яких ймовірно сама Софія. Можливо цим витвором художниця хотіла показати велич мрій українців, їхню далекоглядність та перспективні прагнення.

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