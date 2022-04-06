У Польщі заарештували білорусів, які збирали дані про військові об'єкти
6 квітня 2022 , 20:59Читать новость на русском
Джерело:Національна прокуратура Польщі
У Польщі заарештували двох громадян Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.
Пресслужба Національної прокуратури Польщі повідомила, що затримані збирали дані про військові та цивільні об'єкти. Вони мають вирішальне значення для оборони Польщі.
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Затриманим вже висунули звинувачення у шпигунстві. Наразі їх заарештували на 3 місяці.
Загалом підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
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