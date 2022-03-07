У Польщі запрацювала платформа, яка поєднує біженців з України з поляками

У Польщі створили платформу для поєднання українців, що тікають від війни, з поляками, які хочуть допомогти.

Платформа має назву SosUA.pl. За своїми алгоритмами вона нагадує Tinder.

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Що відомо про платформу та як вона працює

SosUA.pl – це безкоштовна та проста у використанні платформа. Інструмент інтуїтивно зрозумілий, доступний українською, польською та російською мовами, а алгоритм підбирає найкращі критерії, щоб допомога була максимально ефективною.

Біженці з України, які шукають житло, після визначення своїх критеріїв автоматично отримають інформацію про відповідні пропозиції. Завдяки платформі також можна буде зв'язатися з господарями та людьми з України.



Як працює платформа / Скриншот із сайту SosUA.pl

Платформу необхідно постійно розвивати. Найближчим часом функціонал буде включати не лише збір пропозицій щодо проживання, а й транспорт та роботу для біженців. Веб-сайт також охоплюватиме інші країни регіону, зокрема:

Угорщину,

Чехію,

Словаччину,

Румунію.

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Пропозиції допомоги збираються не лише від фізичних осіб, а й від компаній, зацікавлених у підтримці біженців. Поки що платформа працює у браузері на SosUA.pl, але очікується, що найближчими днями вона буде доступна у Google Play та AppStore.

Раніше Єврокомісія заявила, що виділяє перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для українських біженців. В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що станом на 5 березня понад 1,2 мільйона біженців покинули Україну з початку російського вторгнення 24 лютого.

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