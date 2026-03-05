У Польщі масово затримують іноземців: 91 українець опинився під загрозою депортації

Польські правоохоронці разом із Прикордонною службою провели масштабну операцію по всій країні, у межах якої затримали понад 140 іноземців. Серед них — 91 громадянин України, усім затриманим винесли рішення про примусове повернення на батьківщину.

Про це повідомило польське видання Рolskie Radio.

Чому іноземці опинилися за ґратами?

У операції, яка відбулася 2 – 3 березня, взяли участь понад 700 співробітників Прикордонної служби з усіх регіональних підрозділів.

Водночас поліція зазначила, що в ширшій загальнонаціональній операції було задіяно майже 26,5 тисячі правоохоронців. Її метою був розшук людей, які переховуються від правоохоронних органів або правосуддя.

Загалом правоохоронці затримали 1944 людини, які перебували в розшуку за ордерами на арешт або рішеннями судів. Серед них – 147 іноземців, яких розшукувала польська влада.

Географія затриманих іноземців така:

українці – 91 особа (абсолютна більшість);

грузини – 14 осіб;

білоруси – 8 осіб;

молдавани – 3 особи;

росіяни – 2 особи.

Ще сімох осіб затримали на підставі Європейських ордерів на арешт та "червоних повідомлень" Інтерполу.

Прикордонна служба Польщі вже розпочала понад 110 адміністративних проваджень щодо видворення іноземців. Для більшості затриманих громадян України це означає негайне анулювання права на перебування в країні, примусовий супровід до кордону та заборону на в’їзд до Шенгенської зони на термін від шести місяців до п'яти років.

Для українців в Польщі змінюються умови