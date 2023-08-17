Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест

Загальний обсяг експорту через польські порти скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури. Польщі не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт.

Про це розповів комерційний директор Метінвесту Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю польському бізнес-виданню WNP.PL. За його словами, Польща могла б отримати 70 мільйонів тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну.

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"Але загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", – пояснив Ніколаєнко.

Він розповів, що через блокаду Чорного та Азовського морів компанія Метінвест почала шукати нові види транспорту для експорту, але наразі альтернативні маршрути є дуже складними.

Наразі є два маршрути. Перший – до північних портів Польщі, другий – до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими,

– каже Ніколаєнко.

Комерційний директор Метінвесту пояснює: в Україні широка залізнична колія, а в Європі — вузька. Це позначається не лише на перевантаженні, але й на зберіганні продукції. Ба більше: коли такі вантажі, як окатки або залізорудний концентрат, перевантажують грейфери, в продукцію можуть потрапити домішки, а очищення –дорогий процес. Через це лише у 2022 році компанія Метінвест втратила понад 19 мільйонів доларів, каже Ніколаєнко.

Маршрут через Польщу тягне за собою серйозні логістичні труднощі для нас. Минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити нашу продукцію було неможливо. Є також проблеми зі швидкістю руху товарів – вона вдвічі менша за ту, до якої ми звикли в Україні,

– наголосив він.

Раніше Польща закликала ЄС допомогти підвищити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.