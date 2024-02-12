Висипане українське зерно: яка реакція в ЄС на дії польських фермерів

Польські фермери 11 лютого зупинили українські вантажівки та висипали з них частину зерна. Стало відомо, як у ЄС відреагували на цей інцидент.

В Єврокомісії продовжують вести переговори між Україною та державами-членами ЄС щодо протестів фермерів. У Брюсселі закликають до пошуку мирного рішення, яке не буде підривати економіку України. Про це заявив речник ЄК Олаф Гілл, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Як реагують в ЄС на ситуацію з висипаним зерном

За словами речника Європейської комісії, ЄК ще не має офіційної позиції щодо нового інциденту, який стався на кордоні з Україною. Він зазначив, що Єврокомісія продовжує проводити зустрічі з Києвом та прикордонними державами-членами ЄС. Також він додав, що останнім часом переговори велися між польським урядом та Брюсселем.

Загальна позиція Комісії полягає в тому, що ми намагаємося знайти рішення, яке дозволять нам зберегти максимальну економічну підтримку України. Наприклад, пропозиція щодо автономних торговельних заходів, водночас захищаючи особливо чутливі сектори для наших виробників сільськогосподарської продукції,

– сказав Олаф Гілл.

На його думку, найкращим засобом для розв'язання цих питань у середньо- та довгостроковій перспективі залишається координаційна платформа. Однак, зустрічі в рамках цієї платформи не збиралися з вересня.

В ЄК є сподівання, що вдасться подолати ці проблеми за допомогою цього або іншого форматів.

“Початкова позиція нового польського уряду, яку ми побачили, полягала в тому, що вони готові знову брати участь у цьому форматі. Саме там, на нашу думку, повинна бути проведена робота – не на кордоні, не в напруженій ситуації, за столом переговорів”, – зазначив речник Єврокомісії.

Поліція Польщі почала розслідування

Польські фермери 11 лютого підвищили градус напруги свого протесту.

За даними польської поліції, інцидент стосується трьох українських вантажівок, які перетнули кордон. Близько 11:30 польські фермери їх зупинили та висипали зерно. Місцеві комісари повідомили, що вони проводять перевірку, встановлюють особисті дані людей, які брали участь у ній та опитують опитуємо свідків.

Також польські правоохоронці повідомили, що бійки або іншої небезпечної ситуації під час інциденту не було. Відомо, що вони продовжують збирати докази, після чого матеріали справи передадуть до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

За словами очевидців, з кожної вантажівки протестувальники висипали по 3 тонни зерна.