Польські туристи на квадроциклах хотіли заїхати на гору Петрос: українці завадили – відео

На Закарпатті українські туристи не пустили польських на гору Петрос, оскільки ті хотіли дістатися туди на квадроциклах. На території Карпатського біосферного заповідника їздити на такому транспорті заборонено.

Відео спроби іноземців потрапити на гору на квадроциклах оприлюднили у мережі. Зі слів очевидця, туристів активісти зупинили по дорозі на гору Петрос.

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Польські туристи на квадроциклах їхали на гору Петрос

З ролика стає зрозуміло, що туристи були з Польщі. Водночас їх супроводжував українець. Поляки намагалися прорватися на гору та нецензурно висловлювалися.

Однак українські мандрівники змусили їх розвернутися, адже на території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити заборонено.

Поляки їхали на гору квадроциклами: дивіться відео з тікток travel_nuts

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