Польський кордон фактично зупинився: на пунктах пропуску зафіксували багатогодинні черги

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися багатогодинні черги через можливі збої в електронних системах контрольних служб. Пасажири та водії змушені чекати на перетин кордону понад 10 годин, при цьому, пропускна здатність на окремих ділянках знизилася до одного автобуса на годину.

Як повідомляють у соціальних мережах, ситуація на українсько-польському кордоні різко ускладнилася, зокрема на пунктах пропуску Краковець та Шегині. За словами очевидців, контрольні служби пропускають приблизно один автобус на годину.

Ситуація на пунктах пропуску з Польщею

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Прикордонники оприлюднили оперативні дані щодо стану черг на виїзд з України станом на 15:00 1 жовтня.

Яка ситуація на кордоні: дивіться відео з мережі

Згідно з офіційною інформацією, найбільше накопичення легкового транспорту спостерігається у пункті Шегині, де на виїзд чекають 90 авто та 70 пішоходів. У пункті Краковець зафіксували чергу з 30 легкових автомобілів та 8 автобусів.

На інших ділянках польського напрямку також зафіксовано черги. У пункті Устилуг перебувають 40 легкових авто та один автобус, у Смільниці та Нижанковичах – по 30 легковиків, в Угринові – 20, а в Грушеві – 15 машин.

Водночас у пункті Ягодин тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів, а пропуск пішоходів не здійснюється. На пунктах Рава-Руська та більшості інших напрямків черг з автомобілів наразі немає.

Стан справ на інших ділянках західного кордону

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Молдовою ситуація залишається відносно спокійною. На більшості пунктів, зокрема Малий Березний, Ужгород, Тиса, Лужанка та Мамалига, черги з легкових авто та автобусів відсутні.

Невелике накопичення транспорту спостерігається на румунському напрямку. Зокрема, на пункті пропуску Красноїльськ на виїзд чекають 20 легкових автомобілів, а на пункті Порубне – 5 машин.

Водіям та пасажирам рекомендують стежити за оновленнями та за можливості обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.

Нагадаємо, що 28 вересня російські війська знову спрямували безпілотник у бік українсько-польського кордону поблизу пункту пропуску "Ягодин". Останніми тижнями ця ділянка кордону дедалі частіше стає ціллю для ворожих атак. Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері 24 Каналу повідомив, що від 9 вересня російські удари по прикордонній території поблизу "Ягодина" почастішали. Водночас безпосередньо по пункту пропуску окупанти наразі не били.