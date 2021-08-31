Польський прем'єр пропонує ввести на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан

31 серпня 2021 , 14:55
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Джерело:

Rzeczpospolita

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запропонував ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів. Постанову повинен схвалити президент Анджей Дуда.

Моравецький зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через дії режиму Олександра Лукашенка.

Раніше Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі

Глава уряду Польщі просить ввести надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що самопроголошений президент Білорусі вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі.

Саме тому сьогодні (31 серпня – 24 канал) Рада міністрів постановила звернутися до президента з проханням запровадити надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні,
– повідомив Моравецький.

За його словами, Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.

Водночас міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан стосуватиметься 115 міст Підляського воєводства і 68 міст Люблінського воєводства. На їхній території заборонять проводити демонстрації. Камінський також звернув увагу, що це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

  • ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка після затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений президент у відповідь заявив, що "Білорусь більше не стримуватиме потоки нелегалів до Європи".
  • Однак фактично білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через свій кордон до польського, а назад – вже ні.
  • Міністр національної оборони Маріуш Блащак раніше анонсував, що Польща спорудить на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 2,5 метра.
Автор: Наталія Пристанська