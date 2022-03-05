У польському Лодзі розгорнули 300-метровий прапор України: дивовижні фото

Після російського вторгнення Україна відчуває потужну підтримку зі всього світу. Активно висловлюють свою позицію, зокрема, у Польщі.

4 березня акцію на підтримку нашої держави провели у польському Лодзі. Учасники заходу показали у мережі вражаючі світлини.

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Акція солідарності з Україною у Лодзі

Небайдужі громадяни зібралися надвечір на вулиці Пйотрковській. Місцевий чиновник Адам Пустельнік показав, як у Лодзі розгорнули величезний 300-метровий прапор України. "Можливо, найдовший у світі", – припустив він. Чоловік також наголосив, що акцію "бачив кожен російський супутник", а Лодзь – солідарний з нашою країною.

Цей прапор бачили з космосу, а ваші вигуки лунали до Києва та Москви,

– наголосили на сторінці Лодзя у фейсбуці.

До слова, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вирішив не виїжджатиме з Києва, попри постійні атаки російських загарбників. Так він хоче підтримати дух українців.

У Польщі підтримали Україну / Фото з фейсбук-сторінки Пустельника, Ганни Жданович та групи Лодзя

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