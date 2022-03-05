Полтава просить НАТО закрити небо

Російські вбивці атакують з повітря мирних мешканців. Влада українських міст та областей просить НАТО закрити небо.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що обласна рада та 60 територіальних громад звернулися до лідерів країн-членів НАТО. Вони просять підтримати прагнення президента Володимира Зеленського закрити небо над Україною.

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"Тисячі загиблих та поранених мирних жителів, зруйновані лікарні, школи та дитячі садки. Така ціна зволікання із закриттям неба. Діяти потрібно негайно!", – написав Лунін.

Що означає закрити небо Це передбачає патрулювання повітряного простору військовою авіацією та системами протиповітряної оборони. Всі об'єкти, які потраплятимуть у закриту зону, збиватимуть. Наразі НАТО не хоче цього робити, оскільки вважає, що буде стороною конфлікту.

Працюватимуть волонтери

Голова ОВА закликав жителів Полтавщини приєднатися до звернення. Він зазначив, що збиратимуть підписи.

Наші волонтери працюватимуть в громадах і збиратимуть підписи. Крім того, підписи можна поставити на пунктах збору гуманітарної допомоги та у ваших місцевих радах,

– написав Лунін.

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