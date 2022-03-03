У Полтаві та Чернігові – повітряна тривога: терміново йдіть в укриття

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Близько обіду 3 березня сирени зазвучали у Полтаві та Чернігові.

Від ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Однак українські захисники героїчно протистоять ворогам, завдаючи їм нищівних втрат. За тиждень війни померли приблизно 9 тисяч російських загарбників.

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У Полтаві та Чернігові лунають сирени

У Полтаві та Чернігові приблизно о 13:30 оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу у містах увімкнули систему оповіщення.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло, газ та погасити вогонь.

Про повітряну тривогу також потрібно повідомити своїх сусідів та допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше.

Мобільні телефони краще не вимикати. Зауважте, що сховище можна покидати лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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