У Полтаві антивакцинатор намагався відібрати в медиків ноутбук: втрутилася поліція

У Полтаві в міському будинку культури відкрили центр вакцинації громадян. Однак один із співробітників установи Денис Корнєєв намагався перешкодити роботі медиків.

Чоловік 7 грудня відібрав у лікарів ноутбук, за допомогою якого вносили дані про щеплення. Прессекретар поліції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив, що на місце виїжджали патрульні.

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Близько 10 години ранку викликали наряд поліції, зафіксували дану події. По цій події проводиться перевірка відділом номер 1 Полтавського районного управління,

– сказав він.

За його словами, після проведення перевірки буде ухвалене процесуальне рішення, щодо притягнення Корнєєва до юридичної відповідальності за вчинене правопорушення.

В Полтаві антивакцинатор відібрав у медиків ноутбук: дивіться відео PavlovskyNews

Що відомо про Корнєєва