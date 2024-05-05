У Полтаві чули вибухи на Великдень

На Полтавщині вже оголошували тривогу о 14:35, вона тривала дві години. Та за кілька хвилин після відбою знову пролунали сирени. Що відомо про вибухи в Полтаві 5 травня – розкаже 24 Канал.

Росіяни тероризують українців і на Великдень. У ніч проти Світлого Христового Воскресіння окупанти запустили понад 20 "Шахедів", були влучання. А недільної днини ворог ударив по центру Харкова.

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Що відомо про вибухи в Полтаві

Про те, що в місті чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:30. За кілька хвилин до того, о 16:27, Повітряні сили попередили про небезпеку саме для цієї області.

Швидкісна ціль в напрямку Полтавської області!

– написали там.

І в наступному дописі ПС попросили пройти полтавчан в укриття.

До того Повітряні сили повідомили, що є ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Слід сказати, що події розвивалися стрімко: від першого повідомлення ПС про небезпеку до інформації про вибухи минуло лише чотири хвилини. А це означає, що іноді часу дуже мало і слід негайно шукати укриття, щойно пролунає тривога.

Поки не відомо, з якої зброї обстріляли Полтаву. Моніторингові пабліки припустили, що це могла бути керована авіаційна ракета або крилата ракета. Та це неофіційна інформація.

О 16:45 в області оголосили про відбій тривоги. Разом із Полтавщиною червоними були Сумська та Дніпропетровська області, в Харківській тривогу дали ще раніше.

Які наслідки обстрілу Полтави 5 травня

Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом,

– написав глава ОВА Філіп Пронін.

24 Канал інформуватиме своїх читачів про нові деталі. Будьте в безпеці!