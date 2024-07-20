На Полтавщині вдруге за ніч лунають вибухи

На Полтавщині ввечері 19 липня, а згодом і після опівночі очевидці чули звук вибуху. Спочатку ворог атакував регіон ракетою, а потім – безпілотниками.

У Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Полтавщини близько о 23:43.

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На Полтавщині лунали вибухи

"У Полтаві було чутно звук вибуху", – повідомили кореспонденти Суспільного станом на 23:42.

Згодом у Полтаві прогриміли повторні вибухи. Наразі деталей про наслідки атаки росіян від обласної адміністрації – не було.

Після опівночі у Полтавській області знову пролунали вибухи. Так, Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку регіону.

Близько о 00:50 у Миргороді Полтавської області пролунав вибух.