На 9-річного хлопчика у центрі Полтави впало дерево: в якому він стані

У Полтаві 9-річного хлопчика, на якого впало дерево, госпіталізували з важкою черепно-мозковою травмою. До лікування дитини залучили фахівців з Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на медичну директорку дитячої міської лікарні Олену Ананевич в коментарі Суспільному.

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В якому стані 9-річний хлопчик, на якого впала гілка з дерева

В центрі Полтави на 9-річного хлопчика впала гілка з дерева. Інцидент трапився 28 травня. У пресслужбі Полтавської міської ради повідомили, що витрати на лікування травмованого оплатять з бюджету громади.

Ананевич розповіла, що у дитини тяжкий стан, вона перебуває в реанімації. У хлопчика діагностовано велику травму голови.

Наразі з дитиною працюють лікарі різного профілю, зокрема нейрохірурги, отоларингологи, офтальмологи. Також до лікування хлопчика залучені фахівці із Києва. Ведеться динамічне спостереження за пацієнтом та уточнюється попередній діагноз.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про "Службову недбалість".

Нагадаємо, що увечері 11 травня підлітки з Хмельницького постраждали після удару струмом на даху вантажного вагона. Вони отримали опіки різного ступеня.