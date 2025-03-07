У Полтаві прогриміли вибухи: ворог застосував БпЛА і ракети

Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 6 березня країна-агресорка вкотре запустила безпілотники, а ще й авіаційні ракети.

У Полтаві було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Полтава".

Дивіться також "Шахеди" намагаються прорватися у Київ: по дронах працює ППО

Що відомо про вибухи у Полтаві

Вибухи у Полтаві пролунали близько 00:14. О 00:12 у Повітряних силах повідомили про рух безпілотників на північному сході, південному сході та північному заході Полтавщини західним та південно-західним курсом. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 20:36.

Також на Полтавську область ворог спрямував авіаційні ракети. Про швидкісні цілі, які рухалися у бік Миргорода через Сумську область повідомляли Повітряні сили.

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста та села. Пізно ввечері 6 березня Росія атакувала Одесу. Внаслідок цього в передмісті виникла пожежа, палають 3 житлові будинки. Окрім цього, там є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що для ліквідації наслідків терору залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників ДСНС. На місці удару працюють усі відповідні служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав.