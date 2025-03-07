У Полтаві прогриміли вибухи: ворог застосував БпЛА і ракети
- У Полтаві 6 березня було чутно вибухи, які сталися близько 00:14 ночі.
- Перед цим Повітряні сили повідомили про рух безпілотників та ракет, а в області була оголошена повітряна тривога.
Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 6 березня країна-агресорка вкотре запустила безпілотники, а ще й авіаційні ракети.
У Полтаві було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Полтава".
Дивіться також "Шахеди" намагаються прорватися у Київ: по дронах працює ППО
Що відомо про вибухи у Полтаві
Вибухи у Полтаві пролунали близько 00:14. О 00:12 у Повітряних силах повідомили про рух безпілотників на північному сході, південному сході та північному заході Полтавщини західним та південно-західним курсом. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 20:36.
Також на Полтавську область ворог спрямував авіаційні ракети. Про швидкісні цілі, які рухалися у бік Миргорода через Сумську область повідомляли Повітряні сили.
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста та села. Пізно ввечері 6 березня Росія атакувала Одесу. Внаслідок цього в передмісті виникла пожежа, палають 3 житлові будинки. Окрім цього, там є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Зазначимо, що для ліквідації наслідків терору залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників ДСНС. На місці удару працюють усі відповідні служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав.