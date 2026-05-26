Увечері 26 травня Росія знову розпочала повітряний терор України. Зокрема, ворог націлився на Полтаву.

У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Серед них – Полтавщина.

Що відомо про атаку на Полтаву 26 травня?

О 22:56 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на північному сході від Полтави і постійно змінюють курс.

О 23:09 у Полтаві пролунав вибух.

О 23:11 Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухаються на півночі від Полтави зі змінним курсом.

Нагадаємо, що вдень окупанти атакували дронами Миколаїв. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки

Уночі російські війська обстріляли Житомирщину. Під удар потрапили об'єкти транспортної інфраструктури та промисловості області. Поранення отримав 56-річний чоловік.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури у Полтавському районі. Було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам.