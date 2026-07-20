У Полтаві пролунав вибух
Вранці росіяни продовжили дроновий терор українських міст. Під ударом ворога опинилася Полтава.
На Полтавщині вранці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Які наслідки атаки на Полтаву?
О 09:21 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА із заходу Харківщини рухається на Полтавщину.
О 09:33 стало відомо, що реактивний дрон прямує на Полтаву.
Близько 09:40 у Полтаві пролунав вибух.
Звук вибуху, який чули у Полтавській громаді – наслідок роботи ППО. Дякую оборонцям неба за роботу,
– написав глава ОВА Віталій Дяківнич.
Нагадаємо, що зранку ворог вже атакував Полтавщину. За словами глави ОВА, російський БпЛА впав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.
Уночі вибухи лунали у Запоріжжі, там окупанти завдали ударів по дачному кооперативу. Гучно було і в Миколаєві.
Загалом з вечора минулого дня Росія випустила дві керовані авіаційні ракети і майже сотню дронів, більшість з яких збили. На жаль, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях.